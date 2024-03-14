Хорватия хочет участвовать в восстановлении Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Хорватия и Азербайджан обсуждают сотрудничество в сфере разминирования и восстановления памятников культурного наследия.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр экономики и устойчивого развития Республики Хорватия Дамир Хабижан, находящийся с визитом в Баку для участия на азербайджано-хорватском бизнес-форуме.

"Мы провели бизнес-форум и третье заседание совместной комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Хорватия по развитию экономического сотрудничества. В состав моей делегации входят представители 31 компании из Хорватии. Мы обсудили процесс разминирования, так как к сожалению, Хорватия имеет опыт в этой области из-за войны в 1990-х. Компания DOK-ING из Хорватии имеет определенные контакты с азербайджанской стороной. И я надеюсь, что по итогам этого бизнес-форума и совместной комиссии мы подпишем какие-то контракты в будущем", - сказал министр.

Хабижан отметил, что хорватская сторона также ведет переговоры с министерством культуры Азербайджана о возможном сотрудничестве в восстановлении памятников культурного наследия на освобожденных землях Азербайджана.

"Хорватия, к сожалению, также имеет опыт в этой сфере из-за землетрясения, произошедшего в Загребе и Сисаке четыре года назад. У нас есть компании, специализирующиеся на восстановлении памятников культурного наследия", - отметил он.

Министр добавил, что стороны подписали протокол третьего заседания совместной комиссии по развитию экономического сотрудничества.

"Я думаю, что эта совместная комиссия была очень продуктивной. Надеюсь, что это станет основой для будущих контрактов и будущего развития сотрудничества в сфере бизнеса между Азербайджаном и Хорватией", - отметил Хабижан.

Сотрудничество в области "зеленой" энергетики

По словам Хабижана, Хорватия и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики.

Он отметил, что Европейский Союз стремится стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году, и это также является обязанностью Хорватии.

"Мы стремимся к 2028 году установить 2500 мегаватт мощностей возобновляемых источников энергии. Помимо солнечной и ветровой энергии, сюда также входит геотермальная энергия. Мы выделили 75 миллионов евро на исследование геотермального потенциала в Республике Хорватия. Поэтому я думаю, что существует большой потенциал для сотрудничества в этой сфере между Азербайджаном и Хорватией", - сказал министр.

Хабижан считает, что имеется также огромный потенциал для сотрудничества в развитии водородной энергетики.

"Я думаю, что потенциал очень большой. Для транспортировки водорода также адаптированы трубопроводы, которые планируется построить из Хорватии в Венгрию и Словению. У нас есть стратегия развития водородной энергетики до 2050 года", - добавил он.

Что касается предстоящей конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года, министр выразил уверенность, что хорватская сторона примет участие в мероприятии.

"Потому что "зеленый" переход и возобновляемые источники энергии действительно важны для Хорватии как части Европейского Союза. Итак, мы преданы этой цели, и поэтому мы обязательно станем частью COP29, и с нетерпением ждем этого", - отметил Хабижан.

Министр добавил, что Хорватия открыта для сотрудничества во всех сферах.

"Есть большая почва для сотрудничества. Мы говорим о многих сферах, включая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, а также туризм. На данный момент у нас нет прямых рейсов между Азербайджаном и Хорватией. Между тем, представители пищевой и фармацевтической компании Podravka из Хорватии находятся здесь, в Баку, и я с нетерпением жду подписания контрактов в будущем", - сказал он.

Подчеркнув очень хорошее и дружественное сотрудничество между двумя странами, Хабижан отметил, что существует необходимость расширять, улучшать эти отношения.

"Азербайджано-хорватский бизнес-форум, прошедший в Баку, стал прекрасной возможностью для укрепления наших отношений, особенно когда мы говорим о бизнесе и экономике. Нам необходимо диверсифицировать экономическое сотрудничество", - добавил он.

Расширение газовой инфраструктуры

Хорватия выделила около 459 миллионов евро на строительство трубопроводной инфраструктуры в Венгрию и Словению, сообщил Дамир Хабижан.

"В 2021 году мы открыли терминал СПГ на острове Крк. На данный момент мы расширяем его мощность с 2,9 до 6,1 миллиарда кубометров природного газа. Мы также выделили около 459 миллионов евро на строительство трубопроводной инфраструктуры: один в Венгрию, другой в Словению. Что касается Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), то это более короткий путь для поставки азербайджанского газа в Венгрию и Словакию, а также в Словению", - сказал он.

Хабижан отметил, что Хорватия также поддерживает Трансадриатический трубопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP).

"Мы рассчитываем завершить строительство газопровода в сторону Словении и Венгрии к 2026 году. Мы также хотим построить южную магистраль с Боснией и Герцеговиной. Мы выделили огромные средства на расширение мощностей нашего СПГ-терминала и строительство трубопроводной инфраструктуры", - добавил министр.

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