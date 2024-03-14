Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг продолжают слабо расти после существенного подъема днем ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $84,11 за баррель, что на $0,08 (0,1%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $2,11 (на 2,6%) - до $84,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром поднялись на $0,02 (на 0,03%) - до $79,74 за баррель. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $2,16 (на 2,8%) и достигли $79,72 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились впервые за семь недель, что указывает на повышение спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

Кроме того, факторами, способствующими росту котировок, является сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+, пишет MarketWatch.

Сокращение добычи ОПЕК+ останется одним из ключевых факторов поддержки цен на нефть во втором квартале, полагает директор по исследованиям Global X Рохан Редди. По его словам, перспективы остаются благоприятными, "поскольку продолжающийся подъем экономики США в сочетании с недавним повышением спроса со стороны китайских НПЗ помогли закрепить существенный рост".

Летний сезон активного вождения также вот-вот начнется, и это может "придать дополнительный импульс росту" цен на нефть, отмечает Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали роста на 1 млн баррелей.

Тем временем резервы бензина упали на 5,66 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 888 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение соответственно на 2,2 млн баррелей и 1,05 млн баррелей.

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