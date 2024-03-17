Банк Японии обсудит повышение учетной ставки

Банк Японии на следующем заседании может обсудить вопрос об отходе от своей политики, при которой на протяжении последних лет учетная ставка была установлена фактически на отрицательном уровне. Об этом сообщила газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Одним из ключевых факторов, которые повышают вероятность поднятия учетной ставки, стали обещания крупных японских компаний по итогам переговоров с профсоюзами обеспечить рекордное за последние десятилетия увеличение зарплат сотрудников. Именно рост доходов населения, как считают правительственные экономисты, является одним из главных условий достижения устойчивой инфляции на целевом уровне в 2%.

Власти Японии и руководство ЦБ на протяжении последних лет проводят сверхмягкую денежную политику. В 2016 году учетную ставку установили на уровне минус 0,1%, что должно было стимулировать экономику и помочь преодолеть многолетний период дефляции, которая мешала экономическому росту.

Как отмечает издание, решение будет зависеть от итогов традиционных весенних переговоров профсоюзов с руководством компаний о повышении зарплат. Окончательные результаты Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго) обнародует 15 марта.

Однако уже сейчас известно, что многие крупнейшие японские корпорации, на которые при обсуждении увеличения зарплат ориентируются более мелкие фирмы, согласились с требованиями профсоюзов о повышении окладов сотрудников и в некоторых случаях объявили о намерении поднять их даже больше, чем запрашивалось.

Так, автомобильная корпорация Toyota пообещала рекордное с 1999 года повышение зарплат на максимальную сумму до 28 440 иен в месяц (около $192), Nissan - на 18 000 иен (порядка $122), Nippon Steel - на 35 000 иен (примерно $237), Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric и NEC - от 13 000 иен (около $88) до 18 000 иен (порядка $122).

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