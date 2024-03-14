Азербайджан является стратегическим партнером для Visa.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристина Дорош, выступая на проходящем в Баку форуме "Visa Cashless Forum - Digital Azerbaijan".

"Глобальное видение Visa заключается в цифровизации платежей, стимулировании инноваций и обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов. И Азербайджан всегда был и останется стратегическим рынком и стратегической страной для Visa. Мы работаем здесь с 1997 года. И в течение всех этих лет Visa внедряла инновационные решения и инвестировали в Азербайджан", - подчеркнула она.

По словам Дорош, партнерство с правительством Азербайджана, Центральном банком, финансовыми институтами позволяет Visa воплощать в жизнь новые инновации в сфере платежей и делать платежи проще, удобнее и безопаснее для азербайджанского народа.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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