ООН полностью поддерживает председательство Азербайджана в COP29

COP29, который пройдет в Азербайджане, является очень важным мероприятием. ООН полностью поддерживает председательство Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время выступления на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума заявил заместитель генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Райдер.

"Мы должны решать глобальные проблемы. Мир должен действовать быстро и солидарно. В течение многих лет мы не могли избавиться от разделительных линий. Это также нарушает нашу безопасность. Мировое сообщество должно решать возникающие проблемы. Только таким образом мы можем восстановить раздробленный мир. На нас ложатся долгосрочные обязательства перед будущими поколениями. Они должны участвовать в принятии решений", - добавил Г. Райдер.

Отметим, что в Баку проходит XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ).

В мероприятии принимают участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

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