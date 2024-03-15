Глава Минфина США о возвращении процентных ставок к доковидным уровням

Маловероятно, что рыночные процентные ставки вернутся к уровням, которые преобладали до того, как пандемия COVID-19 спровоцировала волну инфляции и повышение доходности облигаций, полагает министр финансов США Джанет Йеллен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, ее мнение приводит Bloomberg.

Отвечая на вопрос журналистов, почему опубликованные на этой неделе прогнозы Белого дома показывают заметно более высокие ожидания по процентным ставкам на ближайшие годы по сравнению с оценками годичной давности, Йеллен сказала, что новые цифры соответствуют ожиданиям частного бизнеса.

"Я думаю, что это отражает текущие рыночные реалии и прогнозы, которые мы наблюдаем в частном бизнесе - маловероятно, что доходность снова станет такой же низкой, как до пандемии", - отметила глава Минфина.

Доходность 10-летних гособлигаций США за десятилетие до 2019 года в среднем составляла 2,39% годовых - низкий показатель по историческим меркам. В октябре прошлого года она подскочила выше 5% после того, как Федеральная резервная система предприняла агрессивный подъем ставок для борьбы с инфляцией, и сейчас находится чуть ниже 4,2% годовых.

Среди экономистов разгорелись серьезные споры о том, вернутся ли в долгосрочной перспективе ставки к допандемийному уровню или стабилизируются выше.

По словам Йеллен, "важно, чтобы предположения, которые мы заложили в бюджет, были разумными и соответствовали мышлению широкого круга прогнозистов".

В бюджете на 2025 финансовый год, который был представлен 11 марта, заложена доходность 10-летних госбумаг в этом году в среднем 4,4% годовых. В марте прошлого года прогнозировалось 3,6%. Ожидания для доходности трехмесячных госбондов теперь составляют 5,1% против 3,8% год назад.

При этом более высокие ставки значительно увеличивают общий дефицит бюджета и показатели долга. Согласно текущим прогнозам Белого дома, США потратят около $890 млрд, или 3,1% ВВП, на чистые процентные расходы в этом году.

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