В Турции уверены, что с открытием Зангезурского коридора объемы грузоперевозок возрастут

Открытие Зангезурского коридора позволит увеличить объем грузоперевозок в направлении Среднего коридора до 25 млн тонн в год.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр инфраструктуры и транспорта Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что Зангезурский коридор станет альтернативой железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. По словам министра, эта дорога станет не только транспортным коридором, но и объединяющим фактором тюркского мира.

Министр добавил, что продолжающиеся ремонтные работы на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс завершатся в следующем месяце.

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