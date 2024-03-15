https://news.day.az/economy/1644941.html В Турции уверены, что с открытием Зангезурского коридора объемы грузоперевозок возрастут
В Турции уверены, что с открытием Зангезурского коридора объемы грузоперевозок возрастут
Открытие Зангезурского коридора позволит увеличить объем грузоперевозок в направлении Среднего коридора до 25 млн тонн в год.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр инфраструктуры и транспорта Абдулкадир Уралоглу.
Он отметил, что Зангезурский коридор станет альтернативой железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. По словам министра, эта дорога станет не только транспортным коридором, но и объединяющим фактором тюркского мира.
Министр добавил, что продолжающиеся ремонтные работы на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс завершатся в следующем месяце.
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