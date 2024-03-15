Инфляция во французской экономике ускорилась
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале увеличились на 3,2% в годовом выражении.
Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee.
Отметим, что предварительные данные указывали на подъем на 3,1%.
В январе инфляция во Франции составляла 3,4% и относительно января потребительские цены выросли на 0,9%.
Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в феврале выросли на 3% за год (ранее сообщалось о подъеме на 2,9%) и на 0,8% в помесячном сравнении. Месяцем ранее цены выросли на 3,1% в годовом выражении и сократились на 0,2% в помесячном.
Подъем цен на продукты питания во Франции в прошлом месяце замедлился до 3,6% в годовом выражении с 5,7% месяцем ранее, тогда как рост цен на энергоносители ускорился до 4,3% с 1,9%.
Темпы повышения стоимости услуг в феврале остались на январском уровне 3,2%. Промышленные товары подорожали на 0,4%, а цены на табачные изделия взлетели на 18,7%.
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