Биткоин за сутки резко подешевел

Курс биткоина в ночь на 15 марта рухнул более чем на 8%. В результате первая криптовалюта подешевела разом на порядка $6 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:00 по московскому времени курс биткоина составил $66 948 (-8,6%).

Накануне криптовалюта достигла рекордной отметки в $73 666. При этом всего полгода назад объем торговли биткоинами находился на рекордных минимумах.

Крупнейшие по капитализации криптовалюты повторили движение лидера - подешевели BNB от Binance (-6,16%), XRP от Ripple (-10,31%), Cardano (-12,33%) и Dogecoin (-13,56%).

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