Еврокомиссия начала расследование в отношении AliExpress

Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении платформы электронной торговли AliExpress, принадлежащей китайскому технологическому гиганту Alibaba, из-за опасений, что компания не принимает адекватных мер для предотвращения распространения нелегальных товаров и незаконного контента в интернете.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора.

ЕК проверит, не нарушает ли компания "Закон о цифровых услугах" (DSA, Digital Services Act) в областях, связанных с управлением и снижением рисков, модерацией контента и внутренним механизмом обработки жалоб, прозрачностью рекламных и рекомендательных систем, отслеживанием и доступом к данным участников платформы.

"AliExpress стремится создать безопасный и соответствующий требованиям рынок для всех потребителей", - заявил представитель компании, слова которого приводит CNBC. По его словам, компания "работала и продолжит работать с соответствующими органами, чтобы убедиться в соблюдении действующих стандартов" и отвечать требованиям DSA.

Это третье официальное расследование Еврокомиссии в рамках DSA. Ранее аналогичные действия были предприняты в отношении сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok и соцсети X.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!