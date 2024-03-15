В Европе рухнуло промышленное производство

Объемы промышленного производства в еврозоне по итогам января сократились на 6,7% в годовом выражении. По сравнению с декабрем снижение составило 3,2%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Падение темпов промышленного производства также зафиксировали в странах Евросоюза. Январский показатель сократился на 5,7% год к году и на 2,1% к предыдущему месяцу.

Самый внушительный спад в январе наблюдался в Ирландии. Промышленное производство в этой стране за период рухнуло на 29% по сравнению с декабрем. Антирекорд в годовом выражении также принадлежит Ирландии (-34,1%).

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