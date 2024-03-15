Али Асадов проинформировал депутатов об инфраструктурных работах на освобожденных территориях
На освобожденных от оккупации территориях возводятся объекты социальной инфраструктуры, строятся дороги, тоннели, мосты. Реконструируется электрохозяйство, прокладываются железные дороги, открыты два международных аэропорта, третий будет введен в эксплуатацию в Лачине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе (парламент) отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году.
Он отметил, что в 24 населенных пунктах осуществлена прокладка газопровода. "На освобожденных территориях со стороны "Азерэнержи" эксплуатируется 20 станций мощностью 165 МВт. В целях создания потенциала "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях реконструированы, построены или восстановлены 17 гидроэлектростанций мощностью 122 МВт, продолжается строительство 9 ГЭС мощностью 73 МВт", - сказал премьер-министр.
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