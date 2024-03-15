В Китае резко снизился объем банковского кредитования

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в феврале упал до 1,45 трлн юаней ($201,5 млрд), говорится в отчете Народного банка Китая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В январе показатель составлял 4,92 трлн юаней - это максимальный уровень за все время ведения соответствующей статистики, то есть с 2004 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,5 трлн юаней, сообщает Trading Economics.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце опустился до 1,56 трлн юаней с 6,5 трлн юаней в январе, что также было рекордом. Эксперты ожидали показатель на уровне 2,22 трлн юаней.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) выросла на 8,7% в годовом выражении при ожидавшемся подъеме на 8,8%.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец февраля увеличился на 10,1%. Аналитики прогнозировали рост на 10,2%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!