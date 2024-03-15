Али Асадов о росте транзитных грузоперевозок через территорию Азербайджана

Осуществляются комплексные мероприятия по повышению пропускной способности международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана, и реализации транзитного потенциала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе (парламент) отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

Он отметил, что в 2023 году объем перевезенных по транспортным коридорам грузов составил 32,8 млн тонн. "Транзитные грузы составили 57% от общего объема перевозимых грузов. Транзитные грузоперевозки через территорию Азербайджана выросли на 12,5 процента", - добавил Али Асадов.

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