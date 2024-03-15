Запасы газа в Европе опустились ниже 60 процентов

Ключевой индикатор газового рынка - уровень запасов в подземных хранилищах Европы - опустился ниже 60%. Европа по всем направлениям экономит топливо и сокращает его закупки, в том числе на мировом рынке. По мере развития европейской инфраструктуры импорта СПГ уровень ее использования все ниже, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Европейский рынок

Актуальный прогноз на март обещает весьма теплую погоду - на два градуса выше климатической нормы и прошлогоднего температурного трека.

Спотовая цена газа в Европе в четверг прибавила 3%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $285 за тысячу кубометров.

Ветрогенерация в Европе с начала марта обеспечивает в среднем 18% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в марте 2023 года, вклад ветроэлектростанций был 19%, в феврале 2024 года - 22%.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $303, фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - по $269.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка.

Текущий показатель достиг 59,88% - это на 17 процентных пунктов выше среднего на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов снова находится на рекордно высоком уровне за историю наблюдений (база GIE содержит данные с 2011 года).

За газовые сутки 13 марта резервы снизились на 0,2 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале 2024 работали со средней производительностью 50%, с начала марта их средняя загрузка составляет 55%.

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