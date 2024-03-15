Али Асадов о макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане

В Азербайджане обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе (парламент) отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

Он отметил, что за отчетный год в стране было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 123 миллиарда манатов, или на 1,1 процента больше в реальном выражении, чем в 2022 году.

"ВВП на душу населения вырос на 0,5 процента и составил 12,1 тысячи манатов (7,1 тысячи долларов США). В 2023 году ВВП в нефтегазовом секторе сократился на 1,7 процента по сравнению с 2022 годом, а в ненефтегазовом секторе экономики вырос на 3,7 процента. Ненефтегазовая промышленность выросла на 8 процентов. В 2023 году наш внешнеторговый оборот достиг почти 45 миллиардов долларов США с положительным торговым сальдо в 10,3 миллиарда долларов. Ненефтяной экспорт вырос на 9,8 процента и превысил 3,3 миллиарда долларов. В 2023 году стратегические валютные резервы страны выросли на 17 процентов, или на 10 миллиардов долларов США и составили 68,5 миллиарда долларов США (что составляет 95 процентов ВВП). Это более чем в 10 раз превышает внешний государственный долг. К концу 2023 года объем внешнего государственного долга сократился на 3,5 процента до 6,46 миллиарда долларов США и составил 8,9 процента ВВП", - сказал А.Асадов.

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