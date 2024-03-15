https://news.day.az/economy/1645170.html В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовых пенсий
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовых пенсий
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовых пенсий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением выступил на сегодняшнем заседании парламента депутат Джейхун Мамедов.
Он подчеркнул, что в последние годы были предприняты важные шаги в направлении повышения минимального размера трудовой пенсии, добавив, что этот вопрос должен оставаться в центре внимания.
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