В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовых пенсий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением выступил на сегодняшнем заседании парламента депутат Джейхун Мамедов.

Он подчеркнул, что в последние годы были предприняты важные шаги в направлении повышения минимального размера трудовой пенсии, добавив, что этот вопрос должен оставаться в центре внимания.

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