https://news.day.az/economy/1645211.html К сведению пенсионеров
К сведению пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий по республике.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе фонда, 7 марта были выплачены пенсии жителям городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского района, а сегодня - по регионам страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.
Граждане могут обналичить средства в банкоматах соответствующих банков.
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