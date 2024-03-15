К сведению пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий по республике.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе фонда, 7 марта были выплачены пенсии жителям городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского района, а сегодня - по регионам страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Граждане могут обналичить средства в банкоматах соответствующих банков.

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