В Азербайджане предложено предоставлять дополнительное пособие пенсионерам два раза в год по случаю праздников.

С таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждения отчета правительства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель комитета также предложил снять возрастное ограничение касательно применения льготы на образование для детей шехидов.

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