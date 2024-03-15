Али Асадов отметил возросшую роль Азербайджана в развитии транспортных коридоров

В 2023 году роль Азербайджана в международной энергетической безопасности и развитии транспортных коридоров еще более усилилась.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

Он отметил, что число стран, снабжаемых азербайджанским газом, достигло восьми. "В дальнейшем география нашего экспорта будет еще больше расширяться в европейском направлении. В то же время Азербайджан обладает большим потенциалом возобновляемой ветровой и солнечной энергии. В результате успешной энергетической политики Президента Ильхама Алиева в этом направлении проводится важная работа. Введена в эксплуатацию станция "Гарадаг" мощностью 230 МВт, являющаяся крупнейшей солнечной электростанцией в стране, а также в Каспийском регионе и на пространстве СНГ. В 2023 году был подписан Меморандум о сотрудничестве по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Нахчыване и экспорту электроэнергии в Турцию", - сказал премьер-министр.

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