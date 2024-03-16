В Баку построят новый аэропорт

В Баку начинается строительство нового аэропорта.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в репортаже телеканала AzTV.

В нём отмечено, что аэропорт будет расположен в свободной экономической зоне посёлка Алят Гарадагского района Баку. На первом этапе аэропорт сможет принимать и отправлять полмиллиона тонн грузов, а затем эту цифру планируется увеличить до 1,5 миллионов тонн.

Открытие аэропорта планируется в первом квартале 2026 года.

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