https://news.day.az/economy/1645300.html В Баку построят новый аэропорт - ВИДЕО
В Баку построят новый аэропорт - ВИДЕО
В Баку начинается строительство нового аэропорта.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в репортаже телеканала AzTV.
В нём отмечено, что аэропорт будет расположен в свободной экономической зоне посёлка Алят Гарадагского района Баку. На первом этапе аэропорт сможет принимать и отправлять полмиллиона тонн грузов, а затем эту цифру планируется увеличить до 1,5 миллионов тонн.
Открытие аэропорта планируется в первом квартале 2026 года.
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