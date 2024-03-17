JPMorgan назвал влияние ETF на курс биткоина преувеличенным

Аналитики JPMorgan опубликовали отчет, в котором опровергли выводы о том, что недавний рост стоимости первой криптовалюты был обусловлен переходом инвесторов из золота в биткоин, а влияние притоков средств в биржевые фонды назвали преувеличенным.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом написано в анализе JPMorgan.

Согласно отчету помимо розничных инвесторов в ралли биткоина с февраля до середины марта активно участвовали хедж-фонды. Аналитики не исключают, что хедж-фонды видят в золоте и биткоине защитный актив в условиях растущей инфляции и геополитической напряженности.

"Спекулятивные институциональные инвесторы и хедж-фонды, включая трейдеров, торгующих по тренду, таких как CTА (инвестиционные консультанты по торговле сырьевыми товарами), по-видимому, также подпитывают ралли, покупая фьючерсы на золото и биткоин", - говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что отток средств из золотых ETF, который наблюдается уже на протяжении последних четырех лет с начала пандемии, не связан с запуском спотовых биткоин-ETF.

"Инвесторы, покидающие золотые ETF, не переходят в биржевые фонды на биткоин. На самом деле они по-прежнему покупают золото, но в физической форме - слитках и монетах", - говорится в отчете.

Аналитики утверждают, что приток средств в спотовые ETF на биткоин в основном представляет собой переток капитала с криптобирж. С момента запуска спотового ETF на биткоин в январе криптобиржи зафиксировали совокупный отток биткоинов на сумму около $7 млрд. Эксперты подсчитали, что чистый приток средств от розничных инвесторов в ETF скорее всего составляет около $2 млрд.

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