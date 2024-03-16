Байрамов и администратор Программы развития ООН обсудили COP29

15 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером, находящимся с визитом в Азербайджане с целью участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались повестка дня сотрудничества в рамках Программы развития ООН, текущие перспективы, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также региональная ситуация в постконфликтный период.

"Джейхун Байрамов, говоря о положительных результатах долгосрочного сотрудничества между Программой развития ООН и Азербайджаном, отметил важность продолжения существующего партнерства.

Говоря о подготовительной работе, связанной с COP29, министр отметил, что наша страна ведет субстантивный переговорный процесс с различными сторонами для успешного осуществления председательства в COP29, а также принимает необходимые организационные меры.

Коснувшись темы восстановительных работ, а также мирных усилий, предпринятых нашей страной в постконфликтный период, министр отметил, что массовое минирование наших территорий Арменией, а также отказ этой страны предоставить информацию о заминированных территориях угрожают жизни и здоровью наших граждан, а также проводимым восстановительным работам. Подчеркнута необходимость мобилизации международных усилий в деле разминирования.

Ахим Штайнер отметил, что достижения Азербайджана в области развития являются образцовыми. Было отмечено, что Программа развития ООН придает большое значение борьбе с минной угрозой, в том числе обсуждению инициатив в этом направлении.

А.Штайнер также упомянул, что позиция и подход, продемонстрированные Азербайджаном в качестве председателя COP29, более известной как страна, богатая углеводородными ресурсами, заслуживают похвалы, и пожелал успешной председательской деятельности в этом направлении.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.