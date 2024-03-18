Неожиданный обвал цен на газ в США поддержал экономику страны

Резкое снижение цен на природный газ в этом году незаметно подстегнуло экономику США, существенно сократив энергетические издержки на фоне продолжающегося роста стоимости других товаров первой необходимости. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

Хотя природный газ не так привлекает внимание, как нефть, этот малозаметный энергоноситель широко используется для отопления домов, выработки электричества, работы заводов и производства удобрений. Когда в 2021-2022 годах фьючерсы на газ резко подорожали, волна роста цен затронула и потребителей, и производителей. А теперь, когда стоимость упала до минимума за четыре года, падение становится очевидным, пишет издание.

Наиболее заметным пока стало снижение счетов для американцев, использующих газ для отопления. По данным индекса потребительских цен, в феврале их платежи сократились на 9% в годовом выражении. Это помогло закрепить почти годовой период стабильного снижения трат.

Падение цен на газ подчеркивает ослабевающее влияние энергетики на общий уровень жизни в США. В июне 2022 года этот сектор формировал около четверти совокупной инфляции, а теперь его вклад практически сведен к нулю, следует из данных индекса потребительских цен (СPI), отметило агентство.

Пока очевидная выгода от снижения цен проявилась в сфере ЖКХ, но вскоре оно начнет распространяться и на другие отрасли экономики. Компании, как правило, хеджируют риски серьезных колебаний стоимости природного газа. Те, кто застраховался от роста цен, продолжат получать выгоду, пока эти контрактные обязательства не завершатся и бизнес не перейдет на нынешние низкие уровни.

Природный газ используется для производства аммиака и азотных удобрений, поэтому является ключевым для мирового агропрома. Компания CF Industries Holdings, производитель удобрений, в февральском отчете отметила, что не в полной мере воспользовалась снижением цен из-за хеджирования, но уже получает выгоду от текущих низких спотовых ставок.

Исполнительные директора Century Aluminum и строительной компании Construction Partners также недавно указывали на благоприятное влияние более дешевого газа на энергозатраты и себестоимость продукции.

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