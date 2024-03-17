COP29 важен для всех, кто обеспокоен изменением климата

COP29, который пройдет в Баку в этом году, важен для всех, кто обеспокоен изменением климата, что также относится к вопросам безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В этом году Азербайджан примет у себя COP29. На данный момент проблемы из-за климатических изменений можно наблюдать во всем мире",- сказал он, подчеркнув значимость проведения данного мероприятия.

По словам Столтенберга, Азербайджан активно вкладывается в развитие альтернативной энергии - ветра и солнца. А это важно для энергоперехода и борьбы с изменением климата.