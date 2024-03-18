Нефть продолжает тренд, начатый на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, несмотря на незначительную корректировку вниз на торгах в пятницу, по итогам всей прошедшей недели сырье подорожало примерно на 4%, по данным Dow Jones Market Data.

"Самая бурная часть ралли еще впереди", - полагает старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич, которого цитирует MarketWatch.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным составляла $85,64 за баррель, что на $0,3 (0,35%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,08 (0,1%) - до $85,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром повысились на $0,35 (0,43%) - до $81,39 за баррель. По итогам прошлой сессии цена данных контрактов снизилась на $0,22 (0,3%) и составила $81,04 за баррель.

Повышательное влияние на рынок оказала, в том числе, новость о сокращении запасов нефти в США впервые за семь недель.

Также факторами, способствующими росту котировок, являются сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В результате МЭА теперь ожидает, что глобальный рынок в этом году ждет дефицит в размере около 300 тыс. б/с вместо ожидавшегося ранее небольшого профицита, если ограничения ОПЕК+ сохранятся.

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