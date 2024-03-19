Стала известна самая быстро очищающаяся энергетика в мире

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что по итогам прошлого года объем запуска новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) достиг 540 ГВт, причем 90% этого объема ожидаемо пришлось на развитые страны и Китай.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте газеты Коммерсантъ.

В публикации отмечается, что в КНР объем ввода солнечных фотоэлектрических систем за прошлый год вырос в 2,5 раза. В США подобный показатель оценивают как сдержанный. Аналитики считают, что одной из причин подобного может являться торговое противостояние США с Китаем.

Порядка 60% новых мощностей ветроэнергетики в мире пришлось на Китай. По сравнению с 2022 годом КНР удвоил объемы их ввода, говорится в публикации.

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