https://news.day.az/economy/1645652.html Азербайджан и Ирак обсудили возможности для реализации экономического потенциала - ФОТО
Азербайджан и Ирак обсудили возможности для реализации экономического потенциала - ФОТО
Азербайджан и Ирак обсудили возможности для реализации экономического потенциала.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В рамках визита в Ирак мы вместе с коллегами имели честь быть принятыми президентом Ирака Абдуллатифом Джамалем Рашидом. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираком развиваются в направлениях, намеченных главами государств. Также были рассмотрены возможности для реализации имеющегося экономического потенциала", - говорится в публикации.
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