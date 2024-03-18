Азербайджан и Ирак обсудили возможности для реализации экономического потенциала.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках визита в Ирак мы вместе с коллегами имели честь быть принятыми президентом Ирака Абдуллатифом Джамалем Рашидом. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираком развиваются в направлениях, намеченных главами государств. Также были рассмотрены возможности для реализации имеющегося экономического потенциала", - говорится в публикации.

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