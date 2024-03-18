В Ираке обсуждены возможности сотрудничества с Азербайджаном в "зеленой" и традиционной энергетике

отенциальные возможности сотрудничества в "зеленой" энергетике были в центре переговоров между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, главой SOCAR Ровшаном Наджафом и вице-премьером Ирака, министром нефти Хайаном Абдулгани.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X министр экономики Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az.

"В рамках визита в Ирак вместе с главой SOCAR Ровшаном Наджафом мы обсудили с вице-премьером Ирака, министром нефти Хайаном Абдулгани потенциальные возможности сотрудничества в "зеленой" энергетике и по энергетическим проектам", - отметил Джаббаров.

По его словам, азербайджанская сторона проинформировала иракских коллег о целях Азербайджана при переходе на "зеленую" энергию, проектах, реализуемых SOCAR с участием иностранных партнеров и возможностях сотрудничества по энергетическим вопросам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!