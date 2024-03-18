Китаю предрекли новое увеличение закупок российской нефти

Закупки Китаем российской нефти премиального сорта Sokol могут достичь в марте рекордной отметки на фоне действий Индии, резко снизившей объемы его приобретения из-за опасения санкций США, следует из оценки Kpler, которую приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики предрекли готовность Китая приобретать ежедневно около 1,7 миллиона баррелей нефти из РФ, 379 тысяч из которых будет приходиться на Sokol. Как говорится в публикации, пока неясно, попадут ли все грузы с этими углеводородами к реальным покупателям или будут отправляться на таможенное хранение из-за банков, остерегающихся возможных американских ограничений.

О том, что Китай начал активнее закупать российскую нефть, сообщалось с начала 2024 года. Как писали СМИ, нефтеперерабатывающие заводы страны в феврале нарастили втрое, до 168 тысяч баррелей в день против прежних 53 тысяч, использование дальневосточной нефти марки Sokol.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!