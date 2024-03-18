Увеличен предел численности сотрудников Центра анализа международных отношений

Увеличен предел численности и фонд заработной платы сотрудников Центра анализа международных отношений.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, предел численности сотрудников Центра увеличен с 20 до 32 человек, а сумма фонда заработной платы - с 38 547 манатов до 53 тысяч 365 манатов.

Министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.

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