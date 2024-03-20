Шарль Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что экономика Евросоюза должна быть поставлена на "военную основу", а закупка и доставка боеприпасов Украине ускорены, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Крайне необходимы срочность, интенсивность и непоколебимая решимость. Нашей первоочередной задачей являются быстрое предоставление военной помощи Украине и, на основе недавних инициатив, подобных инициативе Чехии (по закупке снарядов для Киева), ускоренная закупка и доставка боеприпасов в Украину", - написал Мишель в письме-приглашении членам Евросовета на саммит глав государств ЕС, запланированный на 21-22 марта.

Глава Евросовета также призвал "сосредоточиться на эффективном осуществлении и обеспечении соблюдения наших санкций, а также на активизации наших усилий по использованию непредвиденных прибылей от иммобилизованных активов" РФ.

Кроме того, Мишель заявляет, что настало время "для реальной смены парадигмы в отношении безопасности и обороны" ЕС. "На протяжении десятилетий Европа не инвестировала достаточно средств в свои безопасность и оборону. Теперь, когда мы столкнулись с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, настало время предпринять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на "военную основу", - говорится в приглашении лидерам стран Евросоюза.

ЕС, считает председатель Евросовета, должен помочь оборонной промышленности получить доступ к частным и государственным фондам и уменьшить регламентирующие препятствия. "Формирование такого мышления в области стратегической безопасности требует сильного руководства и углубленного понимания срочности угроз, с которыми мы сталкиваемся. Я ожидаю, что наш Европейский совет будет соответствовать этому", - подчеркнул Мишель.

Он указал на крайнюю важность обсуждения на этом саммите ситуации на Ближнем Востоке. "Устойчивое прекращение огня срочно необходимо для защиты гражданского населения, обеспечения возможности безопасного возвращения заложников и доставки гуманитарной помощи по мере необходимости", - сказано в письме.

Мишель также отметил необходимость активизировать усилия ЕС по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке, особенно в Ливане и Красном море.

К числу важнейших вопросов саммита он отнес положение дел в сельском хозяйстве.

Европейским лидерам предстоит также "рассмотреть состояние миграции и различные вопросы внешних связей". На второй день встречи, 22 марта, к лидерам присоединятся председатели Европейского центробанка и Еврогруппы, чтобы обсудить экономическую и финансовую ситуации, сообщил Мишель.

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