Китай принял решение по процентной ставке

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими.

В феврале китайский ЦБ опустил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, испытывающую трудности в связи с продолжающимся спадом на рынке недвижимости и ослаблением потребительского доверия.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сохранения обеих ставок в марте на прежнем уровне.

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