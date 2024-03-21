Китай принял решение по процентной ставке
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими.
В феврале китайский ЦБ опустил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, испытывающую трудности в связи с продолжающимся спадом на рынке недвижимости и ослаблением потребительского доверия.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сохранения обеих ставок в марте на прежнем уровне.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре