Банк Англии готовится снижать ставку

Экономика Великобритании "движется в правильном направлении" для того, чтобы Банк Англии начал снижать процентные ставки, заявил глава регулятора Эндрю Бейли, после того как двое членов Комитета по денежно-кредитной политике присоединились к лагерю голосующих за смягчение ключевой ставки. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На заседании в четверг 8 из 9 членов Комитета проголосовали за сохранение базовой ставки на 16-летнем максимуме 5,25%. Однако два представителя, ранее выступавших за ужесточение политики, на этот раз отказались от призывов к повышению ставок.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидали, что по крайней мере один голос будет подан за дальнейшее повышение ставки.

Решение Банка Англии вызвало резкую реакцию на рынках. Фунт стерлингов подешевел на 0,4% к доллару, до $1,2730. Доходность 2-летних гособлигаций Британии упала на 11 базисных пунктов до 4,11% с 4,14% ранее.

Контракты на процентные ставки показывают, что трейдеры закладывают 76% вероятность снижения ставки уже в июне. При этом индекс FTSE 100 вырос, достигнув внутридневного максимума сразу после оглашения решения Банка Англии.

"Сам факт сохранения ставки и доводы, выдвигаемые членами Комитета, неудивительны. Если сдвиг в динамике позиций внутри комитетов отражает общую ситуацию, мы по-прежнему ожидаем, что Банк Англии начнет снижать ставки в июне", - прокомментировал главный экономист Investec в Лондоне Филип Шоу.

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