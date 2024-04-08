Крупнейшие компании мира в 2023 году выплатили рекордный объем дивидендов

Крупнейшие компании мира по итогам 2023 года выплатили акционерам рекордных $1,66 трлн дивидендов, подсчитали аналитики британской Janus Henderson Investors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В целом 86% из 1,2 тыс. компаний, результаты которых учитывались в исследовании, в прошлом году либо увеличили размер дивидендов, либо оставили без изменений. Совокупный объем выплат за 12 месяцев вырос на 5%.

Рекордные дивиденды в прошлом году были зафиксированы в 22 странах. Среди них - США, Канада, Мексика, Германия, Франция, Италия и Индонезия.

"Пессимизм в отношении мировой экономики в 2023 году оказался необоснованным. Денежный поток компаний в большинстве секторов остается сильным и обеспечивает достаточную "огневую мощь" для дивидендов и обратного выкупа акций", - отметил глава подразделения глобальных акций Janus Henderson Бен Лофтхаус.

Согласно прогнозам, в 2024 году держатели бумаг крупнейших мировых компаний получат $1,72 трлн дивидендов (+3,9%).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!