В США появится новый нефтегазовый гигант

Крупные американские добытчики нефти и газа Diamondback Energy и Endeavour Energy Resources готовы объединится в новый нефтегазовый гигант, чья стоимость превысит 50 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, о слиянии производители могут объявить 12 февраля. Появившаяся компания станет одним из лидеров в Пермском бассейне (США), у нее будет почти такая же площадь разработок, как у конкурентов из ConocoPhillips, а добыча нефти превысит 400 тысяч баррелей в сутки.

Endeavour Energy Resources долгое время была лидером в Пермском бассейне по добыче, а Diamondback резко выросла за счет применения технологии гидроразрыва пласта. За десять лет она увеличила добычу нефти в 50 раз, до 260 тысяч баррелей в день.

Акционерам Diamondback достанется большая часть новой компании. На данный момент она на два миллиарда долларов дороже, чем партнер по слиянию, - 27 миллиардов против 25 миллиардов.

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