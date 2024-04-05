Глава ФРС не считает законченной борьбу с инфляцией в США

Борьба Федеральной резервной системы США с инфляцией пока не завершилась, заявил в Стэнфордском университете глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Financial Times.

"Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%", - сказал он.

По словам Пауэлла, пока слишком рано говорить о том, являются ли более высокие, чем прогнозировалось, темпы роста потребительских цен в последние два месяца чем-то большим, нежели кратковременным скачком.

"Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике", - сказал он.

Хотя недавно опубликованные данные о росте числа рабочих мест и инфляции оказались выше, чем ожидалось, Пауэлл заявил, что это не изменило общую картину экономики с точки зрения ФРС.

Он подчеркнул, что перспективы экономики "все еще весьма неопределенны" и существуют риски повышения инфляции и ослабления рынка труда. "Мы будем принимать решения каждое заседание", - сказал руководитель ФРС.

На данный момент финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в июне, хотя вероятность этого ненамного превышает 50%. Экономисты видят реальный риск того, что ФРС перенесет снижение ставок с июня на конец года, отмечает MarketWatch.

Федрезерв удерживает базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых с июля 2023 года.

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