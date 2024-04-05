https://news.day.az/economy/1649676.html Внешнеторговый дефицит США в феврале вырос
Внешнеторговый дефицит США в феврале вырос
В феврале 2024 года дефицит внешнеторгового баланса США увеличился на 1,9% к январю и составил $68,9 млрд, сообщило Министерство торговли страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По пересмотренным данным, в январе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $67,6 млрд, а не $67,4 млрд, как было объявлено ранее.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали сокращение до $67,3 млрд с объявленного ранее январского уровня.
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