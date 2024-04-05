Азербайджан становится транзитным узлом для Узбекистана благодаря Среднему коридору

Азербайджан становится транзитным узлом для Узбекистана благодаря Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков на проходившем в Вашингтоне мероприятии Центра каспийской политики (CPC).

"Средний коридор, проект, поддерживаемый США, предоставляет Узбекистану доступ в Азербайджан, который, в свою очередь, становится для нас транспортным узлом", - подчеркнул он.

По словам посла, Центральная Азия может служить мостом, соединяющим Евразию и Южную Азию, а также может похвастаться рынком с населением более 3 миллиардов человек, что может быть интересно для США.

"В настоящее время мы переживаем период значительных изменений в маршрутах поставок и экономических структурах. Американским компаниям сейчас требуется доступ к новым рынкам, и Центральная Азия обладает потенциалом для удовлетворения этой потребности", - добавил Сидиков.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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