Европе спрогнозировали снижение цен на газ

В 2024 году цены на европейском и азиатском энергетических рынках будут снижаться, а в США, напротив, - увеличиваться. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на консенсус-прогноз аналитиков Focus Economics (FE), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточнили эксперты, в этом году цены на газ в Европе останутся на более высоком уровне, чем до пандемии коронавируса. Аналитики связали подобную динамику с выпадением российских поставок. В то же время стоимость топлива на европейском рынке вернулась на уровень конца 2021 года уже в первом квартале 2023-го.

Однако риски ценовых колебаний в регионе все же сохранятся в 2024-м. В 2025 году подобные угрозы сохранятся на фоне прекращения транзита топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Дополнительным фактором, который может привести к росту цен, может стать восстановление промышленного производства в регионе после затяжного кризиса, резюмировали в FE.

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