Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть для Азии

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для покупателей в Азии на май на фоне продления рядом стран ОПЕК + сокращений по добыче нефти и усиления напряженности на ближневосточном рынке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным агентства, стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на $0,3 за баррель. Так, цена оказалась на $2 выше региональных бенчмарков Oman/Dubai. При этом трейдеры, как отмечает Bloomberg, ожидали увеличения стоимости саудовской нефти для Азии на $0,1 за баррель.

На заседании 3 апреля министерский мониторинг ОПЕК+ не стал выносить рекомендаций по изменению политики по добыче нефти альянса. С первого квартала 2024 года несколько стран альянса, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действия и на второй квартал.

При этом котировки Brent практически весь март держались на уровне около $85 за баррель, а накануне, 3 апреля, впервые с конца октября 2023 года поднялись выше $91 за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что нынешний рост стоимость нефти связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

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