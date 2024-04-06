Cоздается Реестр импортеров и производителей табачных изделий

В Азербайджане создается Реестр предпринимателей, осуществляющих импорт и производство табачных изделий.

Как сообщает в субботу Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

Согласно поправке, предлагается установить порядок регистрации субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий, ведения реестра субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий (далее - Реестр) и положение о Реестре.

Осуществление по перерегистрации и регистрации субъектов предпринимательства для осуществления импорта и производства табачных изделий осуществляется в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

Зарегистрированные предпринимательские субъекты включаются в Реестр, и им выдается выписка из Реестра на электронном или бумажном носителе. За выдачу выписки из Реестра должна быть уплачена государственная пошлина в размере, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Контроль за осуществлением деятельности по импорту и производству табачных изделий без регистрации, в том числе за соблюдением условий регистрации по этой деятельности, предусмотренных статьями 10.2 и 10.3 настоящего закона, осуществляется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

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