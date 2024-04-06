В Азербайджане устанавливаются новые требования к производству табачных изделий.

Как сообщает в субботу Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

Согласно поправке, условия для регистрации предпринимательских субъектов, осуществляющих производство табачных изделий, будут следующими:

- инвестиции для приобретения оборудования в размере не менее 34 (тридцати четырех) миллионов манатов;

- отсутствие просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также отсутствие действующего решения о том, что он является рискованным налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики;

- наличие документа, подтверждающего право собственности, пользования или аренды на объект, на котором осуществляется хозяйственная деятельность, взятого на учет в налоговых органах;

- наличие свидетельства об оценке средств измерений, которые будут использоваться для производства табачных изделий, сертификата об утверждении типа стандартного образца или средства измерений, а также документов об оценке соответствия приборов, инструментов, средств измерений и испытательного оборудования в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О техническом регулировании";

- наличие договора с испытательной лабораторией, аккредитованной в соответствующей области (если у производителя нет аккредитованной испытательной лаборатории в соответствующей области), на проведение испытаний на качество и безопасность.

Зарегистрированные предпринимательские субъекты, осуществляющие производство табачных изделий в соответствии с настоящим законом, должны соблюдать требования, установленные органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, относительно объемов использования местного табачного сырья (табака с частично или полностью удаленной средней жилкой) при производстве табачных изделий.

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