https://news.day.az/economy/1650118.html В Азербайджане использование местного сырья в производстве сигарет будет необходимым
В Азербайджане использование местного сырья в производстве сигарет будет необходимым
Условия разрешения, применяемые в связи с производством сигарет как табачного изделия, включают условие разрешения производства продукции с использованием местного сырья.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.
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