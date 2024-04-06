В Азербайджане использование местного сырья в производстве сигарет будет необходимым

Условия разрешения, применяемые в связи с производством сигарет как табачного изделия, включают условие разрешения производства продукции с использованием местного сырья.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

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