https://news.day.az/economy/1650120.html Сколько инвестиций потребуется для производства табака в Азербайджане?
Сколько инвестиций потребуется для производства табака в Азербайджане?
Инвестиции в размере не менее 34 млн манатов на приобретение нового оборудования будут одним из условий регистрации субъектов хозяйствования, производящих табачную продукцию в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.
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