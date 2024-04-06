Сколько инвестиций потребуется для производства табака в Азербайджане?

Инвестиции в размере не менее 34 млн манатов на приобретение нового оборудования будут одним из условий регистрации субъектов хозяйствования, производящих табачную продукцию в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

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