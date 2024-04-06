В Азербайджане определяются новые условия в импорте и производстве алкоголя

В Азербайджане определяются новые условия в сфере импорта и производства алкогольной продукции, усовершенствуется система разрешений.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в закон "О продовольственной безопасности", которые обсуждались сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Согласно проекту, с учетом заключения органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти о соблюдении следующих условий, предусмотренных Законом "О лицензиях и разрешениях", будет проводиться регистрация или утверждение продовольственного объекта, осуществляющего производство или импорт алкогольной продукции, а также регистрация продовольственного субъекта, функционирующего не как продовольственный объект на соответствие следующим условиям:

- отсутствие просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике;

- отсутствие действующего решения о признании рискованным налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом;

- установка контрольно-измерительных приборов, определяющих объем производства на предприятии по производству водки, являющейся видом алкогольной продукции.

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