В США сделали прогноз о возможном снижении процентной ставки

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик полагает, что американскому ЦБ не следует приступать к снижению базовой процентной ставки ранее четвертого квартала 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В интервью CNBC Бостик подтвердил свой прогноз, что Федрезерв опустит ставку лишь один раз в этом году, отметив устойчивость экономики США и медленное ослабление инфляции.

"Я думаю, будет целесообразным начать снижение ставки в конце этого года, в четвертом квартале, - сказал он. - Если же нынешняя траектория спада инфляции замедлится, нам придется проявить большее терпение, чем ожидали многие".

В настоящее время базовая процентная ставка ФРС находится на уровне 5,25-5,5%. Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам мартовского заседания, по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Бостик в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС.

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