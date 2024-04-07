Аналитики зафиксировали рекордные темпы падения объема акций на мировых биржах
Объем торгующихся на мировых фондовых биржах акций сокращается самыми быстрыми темпами за последние 25 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Financial Times.
Экономическая и геополитическая неопределенность негативно сказываются на количестве новых размещений ценных бумаг. В то же время компании продолжают выкупать большие объемы собственных акций на рынке, отмечают аналитики.
Начиная с января, объем акций в мире уже сократился на $120 млрд. Это в три раза больше показателя за весь прошлый год ($40 млрд). Объем первичных публичных размещений акций (IPO) и других вариантов продажи бумаг также не оправдывает прогнозы.
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