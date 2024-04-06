Сотрудники структур минэкологии и природных ресурсов Азербайджана получат надбавки к зарплате

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в устав юридического лица публичного права "Агентство геологической разведки" и устав юридического лица публичного права "Агентство геодезии и картографии".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим постановление, сообщает в субботу Day.Az.

Изменением предусмотрены отчисления из средств, оставшихся в распоряжении Агентства геологической разведки, на доплаты к должностным окладам сотрудников министерства и премирование.

В Устав юридического лица публичного права "Агентство геодезии и картографии" добавлен новый пункт.

Отмечается, что из средств, оставшихся в распоряжении Агентства, предусмотрены отчисления на доплаты к должностным окладам сотрудников министерства и премирование.

Отметим, что оба агентства подчиняются министерству экологии и природных ресурсов.

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