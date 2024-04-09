Саудовская Аравия поднимет цены на большинство сортов нефти для Азии

Саудовская Аравия в мае поднимет цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей.

Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,3 за баррель. В результате он будет стоить на $2 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Как передает Day.Az со слсылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Цены на нефть, поставляемую в США и Северо-Западную Европу, в основном останутся неизменными, в Средиземноморье - увеличатся на $0,1-0,4 за баррель.

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